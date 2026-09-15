Песков объяснил, чем Оливер Стоун отличается от других деятелей культуры Запада Песков: видение Стоуна отличается от взглядов других деятелей западной культуры

Москва15 сен Вести.Взгляды американского режиссера Оливера Стоуна отличаются от других деятелей культуры Запада тем, что они не соответствуют мейнстриму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

У него самостоятельный взгляд. Он не идет в мейнстриме, он зачастую от этого страдает сам, потому что не идти в мейнстриме – это то, что иногда карается системой. Но он достаточно силен и талантлив, чтобы этому противодействовать отметил Песков

15 сентября американский режиссер, сценарист и продюсер отмечает 80-летие. Оливер Стоун является лауреатом множества кинопремий, в том числе трехкратным лауреатом премии "Оскар". В 2017 году он выпустил четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе серии бесед с российским лидером.

Стоун известен работой в таких фильмах как "Полуночный экспресс", "Взвод", "Рожденный четвертого июля", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". Сейчас он снимает автобиографическую картину "Ложь во спасение". Она станет последним фильмом Стоуна в качестве режиссера-сценариста.