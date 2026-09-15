Москва15 сенВести.Взгляды американского режиссера Оливера Стоуна отличаются от других деятелей культуры Запада тем, что они не соответствуют мейнстриму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".
У него самостоятельный взгляд. Он не идет в мейнстриме, он зачастую от этого страдает сам, потому что не идти в мейнстриме – это то, что иногда карается системой. Но он достаточно силен и талантлив, чтобы этому противодействоватьотметил Песков
15 сентября американский режиссер, сценарист и продюсер отмечает 80-летие. Оливер Стоун является лауреатом множества кинопремий, в том числе трехкратным лауреатом премии "Оскар". В 2017 году он выпустил четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе серии бесед с российским лидером.
Стоун известен работой в таких фильмах как "Полуночный экспресс", "Взвод", "Рожденный четвертого июля", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". Сейчас он снимает автобиографическую картину "Ложь во спасение". Она станет последним фильмом Стоуна в качестве режиссера-сценариста.