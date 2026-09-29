Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" просит Хорватию об убежище Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" просит Хорватию об убежище

Москва29 сен Вести.Украинец Владимир Журавлев, которого немецкие следователи подозревают в подрыве "Северных потоков", просит Хорватию предоставить ему политическое убежище. Об этом украинскому изданию "Бабель" сообщил его адвокат Николай Катеринчук.

В конце сентября 2025 года польская полиция задерживала Журавлева в городе Прушкув под Варшавой на основании европейского ордера на арест. В октябре того же года варшавский суд отпустил украинца на свободу. Повторно его задержали 19 августа в Хорватии. Окружной суд разрешил экстрадицию Журавлева в Германию.

Существует внесудебная процедура - предоставление политического убежища, в рамках которой политическое руководство Хорватии может высказать свою позицию относительно ситуации с гражданином Украины, подозреваемым в подрыве Северного потока сказал Катеринчук.

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. Причем за семь месяцев до этого, 8 февраля 2022 года, тогдашний президент США Байден публично обещал уничтожить газопровод.

8 февраля 2023 года в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Чтобы отвести от себя подозрения, ЦРУ собрало и тренировало специальную группу из шести украинцев, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда". Этой версии стали придерживаться западные СМИ. Следователи ФРГ даже выдали ордера на арест всех шестерых. Сеймур Херш считает эту версию нежизнеспособной.