Москва20 октВести.Польша не располагает ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы передать на Украину. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.
Действительно, после атак на Иран увеличился дефицит ракет-перехватчиков… В НАТО есть страны, у которых есть еще такие средства для передачи [Украине], но Польша не входит в эту группуцитирует Сикорского агентство РАР
Ранее стало известно, что ВСУ полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков для Patriot и рассчитывают на поставки этих боеприпасов из-за рубежа.