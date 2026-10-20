МИД Польши: у Варшавы нет ракет для ЗРК Patriot, в которых нуждается Киев

Сикорский заявил, что Польша не может поставить на Украину ракеты для Patriot МИД Польши: у Варшавы нет ракет для ЗРК Patriot, в которых нуждается Киев

Москва20 окт Вести.Польша не располагает ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot, которые она могла бы передать на Украину. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.

Действительно, после атак на Иран увеличился дефицит ракет-перехватчиков… В НАТО есть страны, у которых есть еще такие средства для передачи [Украине], но Польша не входит в эту группу цитирует Сикорского агентство РАР

Ранее стало известно, что ВСУ полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков для Patriot и рассчитывают на поставки этих боеприпасов из-за рубежа.