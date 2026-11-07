Писториус: Германия больше не может поставлять Украине ЗРК Patriot

В Германии заявили о невозможности поставок ЗРК Patriot Украине Писториус: Германия больше не может поставлять Украине ЗРК Patriot

Москва7 ноя Вести.У Германии больше нет возможности поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за вероятного возникновения критических брешей в немецкой обороне, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ТАСС.

Снабжение, прежде всего комплексами Patriot, идет тяжело. Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет к этим системам. Большего мы сейчас сделать не можем. Все, что мы отдадим сейчас, мы временно не сможем возместить, и это проделает у нас [в обороне] бреши, допустить которые мы не имеем права приводит ТАСС слова Писториуса

Вклад других стран в поддержку Украины остается существенно ниже, чем Германии, поэтому Берлин рассчитывает на наращивание усилий со стороны союзников, пояснил министр.

Мы должны очень серьезно поговорить об этом на следующей встрече Контактной группы по Украине в середине ноября добавил министр

Писториус указал на малую вероятность скорого перемирия на Украине. Особое внимание министр уделил рискам, связанным с прекращением помощи Украине.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет заказать у Германии крылатые ракеты Taurus.

При этом партия "Альтернатива для Германии" категорически возражает против передачи Киеву крылатых ракет Taurus.