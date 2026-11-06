Зеленский заявил о желании запросить у ФРГ ракеты Taurus для испытаний

Зеленский попросил у Германии ракеты Taurus, чтобы испытать их Зеленский заявил о желании запросить у ФРГ ракеты Taurus для испытаний

Москва6 ноя Вести.Украина хочет заказать у Германии крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью ZDF.

Это своего рода оборона против баллистических ракет, поэтому мы хотели заказать Taurus и испытать их сказал он

По мнению главы киевского режима, заключение соответствующего соглашения пойдет на пользу как Киеву, так и Берлину.

В июле Бундестаг отклонил инициативу партии "Зеленые", связанную с расширением военной помощи Украине. Предложение, в частности, предусматривало передачу киевскому режиму ракет Taurus. Тогда же министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Киеву не нужны такие ракеты.