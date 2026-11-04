Зеленский на встрече с Писториусом пожаловался на нехватку ракет для Patriot

"Хронический дефицит": Зеленский снова пожаловался на своих союзников Зеленский на встрече с Писториусом пожаловался на нехватку ракет для Patriot

Москва4 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с главой МО Германии Борисом Писториусом в Берлине пожаловался на "хроническую" нехватку систем ПВО, в том числе ракет для ЗРК Patriot.

Об итогах встречи Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Каждый день наносится огромное количество ударов по нашей энергетике, и особенно сложно из-за баллистических ракет из-за хронического дефицита средств противовоздушной обороны, в том числе Patriot заявил он

Ранее корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристофф Ваннер заметил, что Зеленский вынужден выпрашивать военную помощь у западных партнеров.