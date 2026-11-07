Москва7 нояВести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) категорически возражает против передачи Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.
В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что у властей ФРГ могут быть подобные планы.
Партия АдГ решительно выступает против поставок крылатых ракет Taurus Украине и призывает предотвратить их передачу… На сегодняшний день нет публично подтвержденных доказательств неизбежности таких поставок. Однако, поскольку федеральное правительство держит в секрете подробности, касающиеся поставок вооружений, нельзя полностью исключать вероятность ведения подобных приготовленийсказал парламентарий
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет заказать у Германии крылатые ракеты Taurus. По его словам, соответствующее соглашение пойдет на пользу как Киеву, так и Берлину.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев ранее предупредил Берлин, что поставки ракет Taurus на Украину приведут к неизбежному изменению характера отношений России и Германии.