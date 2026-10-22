Москва22 октВести.Жители Германии все чаще высказывают недовольство по поводу поддержки, которую Берлин продолжает оказывать киевскому режиму, заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости.
Все большее количество немцев стремится добиться прекращения накачивания Киева военной помощью, о чем свидетельствуют итоги последних региональных выборов, на которых Христианско-демократический союз (ХДС) получил рекордно низкую поддержку избирателей, отметил Котре.
Недовольство растет. Вереница просчетов правительства Германии и разбазаривание денег налогоплательщиков подталкивают людей к поддержке оппозиционных партийприводит РИА Новости слова Котре
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Германия выделит Украине помощь в размере 1,3 млрд евро.