Котре: недовольство расходами на Украину растет в Германии

Депутат от АдГ: в Германии растет недовольство расходами на Украину Котре: недовольство расходами на Украину растет в Германии

Москва22 окт Вести.Жители Германии все чаще высказывают недовольство по поводу поддержки, которую Берлин продолжает оказывать киевскому режиму, заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости.

Все большее количество немцев стремится добиться прекращения накачивания Киева военной помощью, о чем свидетельствуют итоги последних региональных выборов, на которых Христианско-демократический союз (ХДС) получил рекордно низкую поддержку избирателей, отметил Котре.

Недовольство растет. Вереница просчетов правительства Германии и разбазаривание денег налогоплательщиков подталкивают людей к поддержке оппозиционных партий приводит РИА Новости слова Котре

Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Германия выделит Украине помощь в размере 1,3 млрд евро.