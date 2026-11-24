Москва24 ноя Вести.В Германии призвали правительство прекратить многомиллиардную финансовую помощь Украине на фоне углубляющегося внутреннего экономического кризиса. С таким заявлением в соцсети X выступила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен, раскритиковавшая курс канцлера Фридриха Мерца.

Парламентарий отметила, что в ФРГ каждые 20 минут банкротится предприятие, уровень безработицы превысил 3 миллиона человек, а реальное производство продолжает сокращаться.

Экономика сокращается, более 3 миллионов человек остались без работы — а правительство говорит о "подъёме". Миллиарды продолжают отправлять на Украину, несмотря на то что большая часть населения выступает против этого. Пора покончить с этим считает Дагделен

По мнению Дагделен, властям страны необходимо прекратить масштабные траты на поддержку Киева, против которых выступает большинство граждан, и перенаправить ресурсы на спасение немецкой промышленности и социальной сферы.