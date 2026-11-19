Вагенкнехт возмутилась, что расходы на Украину переложили на плечи немцев Вагенкнехт: новые кредиты ЕС для Украины станут бременем для немцев

Москва19 ноя Вести.Новые кредиты для киевского режима лягут бременем на немецких граждан, заявила основательница "Союза социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт.

Она назвала возмутительным тот факт, что правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца неделями спорит, нужно ли снижать налог на электроэнергию для простых немцев, и в то же время не видит никакой проблемы в увеличении долговой нагрузки Евросоюза сразу на 45 миллиардов евро ради Украины.

В конечном итоге эти расходы, как и в случае с предыдущими 90 миллиардами евро, в немалой степени лягут на плечи немецких налогоплательщиков написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее Еврокомиссия сообщила о планах направить 45 миллиардов евро на поддержку ВСУ и государственного бюджета Украины. Новый кредит должен дополнить уже согласованную помощь Киеву в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Между тем новостной портал Rapporteur сообщает, что Мерц предложил финансировать поддержку Украины за счет бюджета ЕС, что вызвало ожесточенное сопротивление ряда европейских государств.

Вагенкнехт до этого требовала от Мерца прекратить финансировать киевский режим и возмущалась, что канцлер ФРГ готов тратить колоссальные средства на Украину, но при этом не может помочь соотечественникам.