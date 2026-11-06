Москва6 ноя Вести.Основательница "Союза за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что курс правительства ФРГ на поддержку Украины наносит ущерб интересам немецких граждан.

В то время как правительство [канцлера Германии Фридриха] Мерца посылает в Киев Зеленскому один чемодан денег за другим, собственное население должно столкнуться с дальнейшим повышением налогов и сокращением расходов написала Вагенкнехт в социальной сети Х

Она пояснила, что речь идет об отмене скидок на топливо, ликвидации права на выход на пенсию без удержаний после 45 лет трудового стажа, увеличении налогов на табак и алкоголь, а также об отказе от полной индексации подоходного налога с учетом инфляции.

По мнению Вагенкнехт, только из-за этих мер в кошельках немецких граждан может остаться на шесть миллиардов евро меньше.

Экономить-то надо - ведь Мерц только что пообещал Зеленскому "зимнюю помощь" и поставки оружия НАТО еще на 70 миллиардов евро. И это в дополнение к более чем 100 миллиардам евро из средств налогоплательщиков, которые уже утекли из Германии прямиком в коррумпированную Украину. … Это просто наглость! подытожила Вагенкнехт

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин, а также визиты немецких чиновников в Киев слишком сильно бьют по карману немецких налогоплательщиков. Политик подчеркнул, что немцы не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца с готовностью отдает деньги режиму Зеленского, когда им самим приходится жить в режиме жесткой экономии.