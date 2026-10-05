Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Мерц должен уйти в отставку Вагенкнехт: Мерц попирает интересы населения ФРГ, обещая помощь Украине

Москва5 окт Вести.Неожиданный визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину вызвал бурную реакцию в Германии.

Основатель партии BSW ("Союз социальной справедливости и экономического благоразумия") Сара Вагенкнехт заявила, что Мерцу пора покинуть пост канцлера.

Я считаю: тот, кто разбазаривает все больше денег за рубежом и так грубо попирает интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку! написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X

По ее словам, Мерц отправляется в Киев и обещает Украине многомиллиардную помощь, забывая про интересы жителей ФРГ.

Утром 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на поезде в Киев с необъявленным визитом. После встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским он заявил, что Берлин выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро.