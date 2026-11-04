"С ума сошел": Фронмайер осудил решение Мерца выделить новые средства Украине Фронмайер назвал Мерца безумцем за обещание выделить новые средства Зеленскому

Москва4 ноя Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совсем потерял голову, когда решил выделить новую финансовую помощь режиму Владимира Зеленского, заявил замруководителя фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер.

Так он прокомментировал обещание Мерца выделить Украине дополнительные 200 миллионов евро на помощь в зимний период.

Фридрих Мерц теперь совсем потерял голову?.. Пока немцы уже не знают, как им этой зимой оплачивать отопление, Фридрих Мерц раздает деньги немецких налогоплательщиков чужим странам написал Фронмайер в соцсети X

Ранее основательница немецкой партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины за счет немцев. Она отметила, что Мерц готов выделять режиму Зеленского колоссальные средства, но при этом не может помочь собственным согражданам.