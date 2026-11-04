Москва4 нояВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совсем потерял голову, когда решил выделить новую финансовую помощь режиму Владимира Зеленского, заявил замруководителя фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер.
Так он прокомментировал обещание Мерца выделить Украине дополнительные 200 миллионов евро на помощь в зимний период.
Фридрих Мерц теперь совсем потерял голову?.. Пока немцы уже не знают, как им этой зимой оплачивать отопление, Фридрих Мерц раздает деньги немецких налогоплательщиков чужим странамнаписал Фронмайер в соцсети X
Ранее основательница немецкой партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины за счет немцев. Она отметила, что Мерц готов выделять режиму Зеленского колоссальные средства, но при этом не может помочь собственным согражданам.