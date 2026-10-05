Москва5 окт Вести.Немецкий канцлер Фридрих Мерц своими последними поступками показывает, что самый главный приоритет его политики – это продолжение поддержки Украины, вопреки воле его народа. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт.

По его словам, Мерца не волнует настроение избирателей в Германии – всего лишь 10% немцев поддерживают проводимый им курс.

Все это для него, видимо, является не совсем важным. То есть он и в последних своих речах, и своими последними поступками показывает, что для него самый главный приоритет – это помощь Украине, продолжение поддержки, где Германия, несмотря на то, что в стране ситуация очень тяжелая, продолжает быть номер один донором для того, чтобы эта война дальше продолжалась отметил Шмидт

Утром 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на поезде в Киев с необъявленным визитом. После встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским он заявил, что Берлин выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро. Также стороны не смогли прийти к соглашению об ускоренном вступлении Украины в Европейский союз.