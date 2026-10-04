Германия выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро Зеленский заявил, что Германия выделит Киеву более 1,3 млрд евро

Москва4 окт Вести.После встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Германия выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро.

Есть новый пакет поддержки для Украины - комплексный пакет, более чем 1,3 млрд евро. Это оружие, которое поможет сейчас, а также поддержка для нашей энергетики перед зимой - важный энергетический пакет. Конечно, мы обсудили необходимость в системах ПВО, которая в это время является ключевой написал он в своем Telegram-канале

Как сообщил глава киевского режима, Киев и Берлин уже заключили в общей сложности 15 соглашений по совместным проектам в сферах безопасности и производства, а также по закупкам и заказам для немецкой промышленности. Общая стоимость достигнутых сегодня договоренностей, со слов Зеленского, превышает 8,5 млрд евро.

Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе приехали в воскресенье в Киев с необъявленным визитом. Находясь в Киеве, канцлер Германии обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине.