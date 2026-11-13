Германия выделит Украине дополнительные 200 млн евро в качестве "зимней помощи" МИД ФРГ: Берлин выделит Киеву 200 млн евро на подготовку к зиме

Москва13 ноя Вести.Власти Германии утвердили выделение Украине дополнительного пакета гуманитарной помощи объемом 200 миллионов евро для подготовки к зимнему периоду. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

В ведомствах уточнили, что выделенные средства направят в кратчайшие сроки на поддержание критической инфраструктуры и энергоснабжения республики.

Ранее замруководителя фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц совсем потерял голову, когда решил выделить новую финансовую помощь режиму Владимира Зеленского.

Ранее основательница немецкой партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины за счет немцев. Она отметила, что Мерц готов выделять режиму Зеленского колоссальные средства, но при этом не может помочь собственным согражданам.