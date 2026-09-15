ФРГ выделит миллион евро на обеспечение безопасности АЭС на Украине Германия предоставит 1 млн евро на безопасность украинских АЭС

Москва15 сен Вести.Правительство Германии предоставит дополнительно 1 миллион евро на повышение уровня безопасности украинских атомных электростанций. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Министерство окружающей среды ФРГ.

Официально о выделении финансовой помощи объявит парламентский статс-секретарь ведомства Рита Шварцелюр-Зуттер во время проходящей в Вене генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее Берлин уже профинансировал программы мониторинга и деятельность миссий МАГАТЭ на украинских ядерных объектах на сумму 7,3 миллиона евро.