Москва4 октВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках визита в Киев сообщил о выделении Украине очередного транша военной поддержки в размере порядка 1 миллиарда евро, а также дополнительных 350 миллионов евро для восстановления энергетики.
Об этом политик заявил в ходе совместной пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Phoenix.
Глава немецкого правительства пояснил, что военная составляющая транша включает финансирование совместного выпуска реактивных беспилотников-перехватчиков, ударных дронов, систем спутниковой разведки и дальнобойных средств поражения.
По словам Мерца, это вооружение предназначено для противодействия российским ракетным комплексам.
Под восстановлением энергетики понимается закупка дизель-генераторов, трансформаторного оборудования и проведение неотложных ремонтных работ, отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что после встречи с Мерцем в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Германия выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро.