Мерц анонсировал выделение Украине пакета военной помощи на 1 миллиард евро Мерц пообещал направить Украине пакет военной помощи на 1 миллиард евро

Москва4 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках визита в Киев сообщил о выделении Украине очередного транша военной поддержки в размере порядка 1 миллиарда евро, а также дополнительных 350 миллионов евро для восстановления энергетики.

Об этом политик заявил в ходе совместной пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Phoenix.

Глава немецкого правительства пояснил, что военная составляющая транша включает финансирование совместного выпуска реактивных беспилотников-перехватчиков, ударных дронов, систем спутниковой разведки и дальнобойных средств поражения.

По словам Мерца, это вооружение предназначено для противодействия российским ракетным комплексам.

Под восстановлением энергетики понимается закупка дизель-генераторов, трансформаторного оборудования и проведение неотложных ремонтных работ, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что после встречи с Мерцем в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Германия выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро.