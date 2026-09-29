Канцлер ФРГ Мерц заявил о переговорах по увеличению поставок для ПВО Украины Мерц назвал ПВО самым слабым местом Украины и пообещал помощь от партнеров

Москва29 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин ведет активные переговоры с международными партнерами об увеличении поставок вооружений для систем противовоздушной обороны Украины. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине.

По словам немецкого лидера, усиление ПВО обсуждается в рамках подготовки к предстоящему заседанию Европейского совета в Брюсселе, которое пройдет 15-16 октября.

Мерц подчеркнул, что защита неба в настоящее время является "самым слабым местом" Украины, а грядущая зима может стать для страны крайне тяжелой. Кроме того, канцлер отметил, что стороны ведут консультации по вопросу оказания конкретной финансовой поддержки украинскому бюджету.