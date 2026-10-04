"Переложить на других": эксперт оценил слова Штайнмайера о кризисе в Германии Политолог Ткаченко: Штайнмайер пытается переложить ответственность за ошибки

Москва4 окт Вести.Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, рассуждая о политическом кризисе в стране, пытается переложить на других ответственность за собственные ошибки в экономике и миграционной политике. Такое мнение высказал политолог Станислав Ткаченко, его слова приводит газета "Взгляд".

По оценке эксперта, аналогии современной Германии с Веймарской республикой, к которым прибегает немецкий президент, совершенно некорректны. Ткаченко отметил, что две крупнейшие исторические партии ФРГ — Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия Германии — переживают острейший кризис. Их лидеры, по его словам, пытаются перекладывать на других игроков ответственность за отсутствие авторитета у избирателей и за ошибочную экономическую и миграционную политику.

Заявления Штайнмайера говорят, что у него нет никакого нового курса и идей, которые могли бы дать положительную перспективу. Ни одна из крупных политических сил в Германии не видит вариантов реформирования экономики или путей выхода страны из опосредованного участия в военном конфликте против России цитирует издание политолога

В субботу Штайнмайер заявил об угрозе политического раскола в Германии и повторения ею судьбы Веймарской республики. По его словам, в стране происходит дискредитация демократических процессов и радикализация общественности. Он призвал немцев не позволять втягивать себя в "политическую истерию" и "необузданную жажду разрушения".