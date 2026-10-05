Москва5 окт Вести.Растущая популярность партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ставит традиционные политические силы ФРГ в сложное положение, так как их идеологический отказ от сотрудничества с АдГ игнорирует волю значительной части избирателей и препятствует решению реальных политических задач. Об этом ИС "Вести" заявил бывший представитель АдГ и действующий аналитик и советник партии Кристиан Лют.

По его словам, АдГ всегда выступала за прагматичное сотрудничество партий, а не за идеологическое исключение оппонентов.

АдГ всегда придерживалась того мнения, что партии должны сотрудничать друг с другом по вопросам политики, а не объединяться друг с другом на почве идеологии или желания кого-то исключить, а сейчас вот что происходит: АдГ получает все более и более широкую поддержку, сегодня это самая крупная партия в Германии – это 29% голосов. Вот и оказалось сейчас, что другие партии попали в сложное положение, потому что они с одной стороны не хотят сотрудничать с АдГ по причинам идеологического характера, но мне кажется, что это глупо, а с другой стороны, им обязательно нужно принимать во внимание опасения других избирателей, и в особенности избирателей АдГ, потому что их становится все больше и больше. Как написано в программе партии и как говорят ее представители, АдГ планирует работать над политическими вопросами содержательного характера, а вот именно этого другие партии сейчас не понимают, это большая ошибка заявил Кристиан Лют

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на данный момент в германском обществе существует политический раскол. Так сенатор прокомментировал заявление президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Он утверждает, что Германия может столкнуться с политическим расколом, аналогичным тому, что был во времена Веймарской республики перед Второй мировой войной. По словам Косачева, глава государства "вне всякого сомнения" имел в виду партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), рейтинг популярности которой достиг 30%.