Москва5 окт Вести.Бывший представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют в интервью ИС "Вести" выступил против дальнейшей поддержки Украины Германией, аргументируя это экономическими интересами страны и стремлением к дипломатическому урегулированию.

Он полагает, что партия АдГ в случае прихода к власти должна официально прекратить оказание помощи Украине.

Германии не следует продолжать предоставлять помощь Украине. В программе АдГ также содержатся возражения против предоставления финансовой и военной помощи Украине, потому что АдГ считает, что такого рода помощь всего лишь продлит войну на всех уровнях: финансовом, военном, политическом. АдГ — это партия мира и свободы и дипломатии, причем дипломатии в интересах Германии. Я лично считаю, что не в интересах Германии продолжать или продлевать какую-либо войну, особенно с точки зрения экономики. То есть АдГ, являясь самой сильной партией в Германии, хоть и находясь в оппозиции правительства, может постараться получить господствующее положение в законодательных органах государства и продвигать идею прекращения любой помощи Украине. И когда у нас будут общие выборы в 2029 году и если на этих выборах АдГ придет к власти, я считаю, что именно так им и следует сделать заявил Лют

Ранее он рассказал, что партия АдГ активно развивает международное сотрудничество с консервативными политическими силами как в рамках Европарламента, так и через участие в крупных зарубежных конференциях, выводя свою деятельность на новый уровень.