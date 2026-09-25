АдГ потребовала от правительства ФРГ исключить членство Украины в ЕС

АдГ требует от Берлина исключить членство Украины в ЕС АдГ потребовала от правительства ФРГ исключить членство Украины в ЕС

Москва25 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала от правительства ФРГ исключить для Украины любую возможность стать членом Евросоюза, а также прекратить военную поддержку Берлином Киева. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага.

Также депутаты выступили против идеи предоставления Украине статуса некоего "ассоциированного члена", который был бы промежуточным перед ее полноценным вступлением в ЕС.

Федеральному правительству предлагается отказаться от обязательств по оказанию помощи... и исключить вступление Украины в ЕС говорится в сообщении

Члены АдГ отдельно подчеркнули, что Берлин должен сокращать любую финансовую и военную поддержку Киева "до тех пор, пока Украина не будет готова принять участие в серьезных мирных переговорах с Россией".

Ранее АдГ потребовала от Берлина выслать из Германии всех украинских беженцев. Сопредседатель партии Алис Вайдель назвала содержание миллиона украинцев за счет немецкого бюджета "уму непостижимой" ситуацией.