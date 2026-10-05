Москва5 окт Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) активно развивает международное сотрудничество с консервативными политическими силами как в рамках Европарламента, так и через участие в крупных зарубежных конференциях, выводя свою деятельность на новый уровень. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший представитель АдГ и действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

Он почеркнул, что активное сотрудничество партии с многочисленными политическими объединениями свидетельствует о переходе к принципиально иному формату деятельности.

Основные контакты АдГ с другими политическими партиями происходят на площадке Европарламента. Там есть совместно с другими отдельная парламентская группа, но за пределами Европарламента АдГ участвовала в крупном съезде в Венгрии, в конференции консервативных политических движений. То есть мы поддерживаем отношения с большим количеством политических партий и это совершенно иной уровень политики заявил Лют

Ранее он объяснил, что рост популярности правых сил в странах Европы является закономерной реакцией избирателей на разочарование в политике Брюсселя, связанной с централизацией власти, миграционным кризисом и экономическими проблемами.