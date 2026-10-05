Москва5 окт Вести.Рост популярности правых сил в странах Европы является закономерной реакцией избирателей на разочарование в политике Брюсселя, связанной с централизацией власти, миграционным кризисом и экономическими проблемами. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший представитель АдГ и действующий аналитик и советник АдГ Кристиан Лют.

Рост электоральной поддержки партии "Альтернативы для Германии", укрепление позиций "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции и успех Роберто Ванначчи в Италии свидетельствуют о глубоких тектонических сдвигах в европейской политике. Подобная динамика указывает на то, что значительная часть европейского общества испытывает растущее недовольство текущим курсом и ставит под сомнение эффективность нынешней политической повестки.

Да, и не просто что-то идет не так, многое чего идет не так. Начинать перечислять можно прямо с Евросоюза, где продолжается централизация и идет отход от демократии все сильнее и сильнее. Дальше идут проблемы с миграцией, с экономикой не уважаются взгляды националистических партий в странах практически в каждой стране Евросоюза и люди, и правительства начинают испытывать серьезное разочарование в Брюсселе. Ну, а это, в свою очередь, укрепляет поддержку партии Ле Пен или, например, партии итальянских националистов. Это огромная ошибка Евросоюза. И, насколько мы сейчас можем видеть, Урсула фон дер Ляйен вышла с новой инициативой, касающейся отмены права вето государств-членов ЕС. Это опять же большая ошибка. Это всего лишь породит больше протестов против руководства Евросоюза и привлечет больше избирателей на сторону консервативных партий, таких как АдГ, партия Марин Ле Пен и других рассказал Кристиан Лют

Ранее он рассказал, что растущая популярность партии "Альтернатива для Германии" ставит традиционные политические силы в сложное положение, так как их идеологический отказ от сотрудничества с АдГ игнорирует волю значительной части избирателей и препятствует решению реальных политических задач.