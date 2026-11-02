В Швейцарии указали на политический перелом в Европе Журналист Кеппель: в Европе сейчас происходит политический перелом

Москва2 ноя Вести.Европа находится в состоянии политического перелома, а ее западные страны проходят через кризис идентичности. Об этом главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

В Европе сейчас происходит политический перелом. Это заметно и на улицах, и по результатам голосования… Страны Западной Европы сейчас переживают своего рода кризис идентичности. Каковы его причины? Он стал результатом такого достатка и богатства, которыми они располагали последние 50 лет. Когда вы очень богаты, именно в этот момент вас подстерегает опасность. Вы начинаете утрачивать связь с реальностью подчеркнул Кеппель

Он также указал на высокую вероятность того, что доминирующие позиции в европейской политике вскоре займут правые силы. В качестве примера Кеппель привел сопредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель и лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил ИС "Вести", что современная европейская политическая система существует по привычке.