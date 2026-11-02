Москва2 ноя Вести.Современная европейская политическая система существует по привычке и никакой большой роли не играет. Об этом ИС "Вести" заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Современная европейская политическая система, в общем, существует по привычке. Никакой роли большой она уже не играет. Кому сейчас важно, кто конкретно канцлер Германии? Они все одинаковые, как солдатики из игрушечного набора. Кому сейчас важно, кто будет следующим президентом Франции? Нет, ну если придет человек чужой, да, не играющий по правилам, это интересно, это будет по-другому. Но если придет человек, играющий по правилам, вы не сможете отличить одного от другого. Они все одинаковые