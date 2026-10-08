Москва8 окт Вести.Европейские лидеры – это симуляторы государственных деятелей, которых собственно не волнует политический интерес.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Он отметил их сильную похожесть на глав государств и правительств, однако на этом их функция заканчивается.

Эммануэль Макрон (президент Франции – прим. ред.), так же, как и любые другие европейские лидеры нынешние очень-очень похожи на глав государств и глав правительств, но на этом их роль и функция заканчивается. Они являются симуляторами государственных деятелей, но точно не государственными деятелями. Потому что любого государственного деятеля в первую очередь интересует его политический интерес. Хорошо это или плохо, но они в первую очередь должны быть политическими деятелями. Политический деятель, у которого падает рейтинг до позорного исторического минимума - 10—11—12 %. И он при этом говорит: "Меня это не беспокоит, я буду продолжать говорить и делать то, что я делал вчера, потому что меня не беспокоит рейтинг". Это говорит о том, что он является наемным рабочим, наемным менеджером, не со стороны граждан, просто, а со стороны третьего субъекта прокомментировал Сардарян

Ранее заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил, что Европа на мировом уровне стала восприниматься брезгливо.