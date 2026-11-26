Москва26 ноя Вести.Европа пытается ставить России условия, которые ей совершенно не нужны, поэтому на переговорах с ЕС обсуждать нечего. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Фразы [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен из серии: "Значит, Европа будет проводить переговоры с Россией только в том случае, если она пойдет на энергетическое перемирие и в Черном море разблокирует возможности поставок". Хорошо, не идите на переговоры с Россией. Вы там можете понять, что для того, чтобы у нас что-то требовать, надо взамен что-то предлагать? Не получается что-то требовать, угрожая…, ставя условия, которые никаким образом ни на что не влияют. Они нам совершенно не нужны. Не хотите вести переговоры - да не переговаривайтесь! Мы вон с китайцами разговариваем, с американцами, весь мир то сюда приезжает, то нас куда-то приглашают. В действительности в изоляции оказались вы. И даже если бы мы захотели проводить переговоры - о чем? Сама Урсула фон дер Ляйен говорит: "Никогда больше мы не вернемся к состоянию бизнеса, как это было до того, как началась специальная военная операция. Никогда больше, ни при каких условиях отметил Сардарян

Европейцы не стесняются говорить о войне с Россией, указал член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Алексей Кондратьев.