Москва23 ноя Вести.Своим отказом от двусторонних консультаций с Россией Евросоюз подтвердил свое нежелание заканчивать конфликт на Украине. Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в МАХ.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что получила предложение для делегации приехать в Москву, однако Европа проводить двусторонние консультации с Россией не готова.

Своим отказом от предложения Путина Брюссель в который раз расписался в своем нежелании заканчивать эту войну, а перебирание форматов – лишь предлог, чтобы переговоры и вовсе не состоялись считает Поддубный

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Еврокомиссии от двусторонних консультаций, посвященных безопасности Европы.