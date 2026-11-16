Предложенные ЕС структуры для контроля над миром не будут отстаивать интересы РФ Поддубный сомневается, что международные организации выступят за интересы РФ

Москва16 ноя Вести.Международная структура для контроля над возможным перемирием между РФ и Украиной, создать которую предложили европейцы, вряд ли будет сохранять объективность и отстаивать интересы России. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

По словам военкора, в Европе делают вид, что их место за столом переговоров уже определено.

В распространенном среди столиц стран ЕС документе из 15 пунктов предлагается создать международную структуру для контроля за соблюдением любого возможного перемирия. В состав такой структуры, по замыслу австрийской стороны, могли бы войти ЕС, НАТО, ООН, ОБСЕ и "Коалиция желающих". Очевидно, что в подобной конфигурации нет организации, которая бы сохраняла объективность и отстаивала наши интересы уверен Поддубный

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на нежелание Европы способствовать переговорному процессу. Песков заявил, что Москва хотела бы получить от европейских представителей четкие ответы на вопрос, насколько их позиция может быть полезна для продвижения мирного процесса.