Неважно, кого ЕС отправит в РФ после "коалиции желающих", заявил Поддубный Поддубный: неважно, кого Европа отправит в РФ после встречи "коалиции желающих"

Москва20 ноя Вести.Неважно, кого Европа делегирует на переговоры с Москвой после встречи "коалиции желающих". Об этом военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Так он прокомментировал дискуссию лидеров европейских стран, собравшихся в Берлине.

Если судить по всем заявлениям, которые звучат сейчас после встречи "коалиции желающих" в Берлине, то накануне там обсуждались не предложения по мирному урегулированию, а новые вызовы российской безопасности. И тут уже совершенно неважно – кого Европа с таким "пакетом" делегирует на переговоры с Москвой. Обсуждать-то по сути нечего пояснил он

Ранее Евгений Поддубный заявил, что киевский режим не осознает, что Россия не хотела войны, когда начинала специальную военную операцию (СВО) на Украине, и сегодня Москва демонстрирует очень договороспособный подход.