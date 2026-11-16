Москва16 ноя Вести.Вопрос о новой архитектуре безопасности в Европе невозможно рассматривать без самой Европы, но проблема в том, что общая европейская политика терпит фиаско по всем фронтам. Испанское агентство Europa Press сообщило, что Евросоюз не смог выбрать единого представителя и направит на мирные переговоры по Украине политиков из пяти стран. В состав "европейской команды" войдут представители институтов Евросоюза, а также Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. При этом у этой группы пока нет конкретного мандата. Предполагается, что группа будет участвовать в переговорах, но "ни при каких обстоятельствах не будет заниматься вопросами, связанными с архитектурой европейской безопасности".

Получается, что переговоры будет вести разношерстная делегация европейцев с четким указанием по сути переговоров ничего не обсуждать. "В некотором смысле решение отправить целую делегацию лишь подтверждает едкие насмешки американцев по поводу нерешительности европейцев. "Если бы Европа определилась с человеком, который будет говорить от ее имени, это было бы бóльшим достижением, чем убедить русских включить их в переговорный процесс", — заявил в четверг Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа и один из его специальных посланников. Европа так и не смогла выбрать одного переговорщика, и это чревато тем, что ее разобщенность ослабит влияние континента", — пишет The New York Times.

Дело совершенно не в "нерешительности" европейцев, а в полном непонимании образа будущего для европейского континента среди политического руководства Европы, что делает невозможным эффективный переговорный процесс. Европа полностью занимает позицию Зеленского, которому никакие переговоры не нужны, несмотря ни на какую реальность, которую он предпочитает игнорировать.

"Мы будем поддерживать Украину и защищать наши интересы", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, давая таким образом понять, что представлять европейская делегация будет не интересы Европы, а интересы Украины. То есть, фактически, европейцы вместо переговорщика отправляют группу поддержки для Украины.

Позиция Европы понятна и полностью совпадает с позицией Зеленского – "Без нас договориться нельзя, а мы договариваться ни о чем не будем. Поэтому просто выполняйте наши требования". Это примитивный шантаж, который и для России, и для США секрета не составляет, он уже много лет не срабатывает. Как видим, мир, безопасность нынешнюю европейскую элиту не интересуют совершенно, она отстаивает свое право диктовать всем и каждому, поэтому все мирные инициативы блокируются.

Но если Европа выбрала политику диктата и шантажа, то такая стратегия требует консолидации требований по отношению к тем, кого шантажируют, а этого не наблюдается. Politico пишет, что Европа не может определиться со своими представителями и разделилась на три лагеря: первый — поддерживает на роль представителя президента Евросовета Антониу Кошту; второй — направлен против руководства ЕС. Франция и Германия не хотят отдавать инициативу Брюсселю; третий — сторонники главы евродипломатии Кайи Каллас.

"Все страны-члены фактически согласились, что именно я представляю Европу в вопросах внешней политики и безопасности. Это было еще в 2024 году, когда стало ясно, что так и будет. Я знаю, что россиянам я не по душе, но разве мы влияем на то, кто представляет Россию? Они не хотят видеть напротив сильного человека, потому что хотят продвинуть свои максимальные требования, как они всегда и делали", — продвигает себя на роль переговорщика тупая курица Кая Каллас.

Вот только "сильным человеком" Каллас в России не считают. "Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупая", — написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в канале на платформе MAX.

Более неэффективного переговорщика, чем Кая Каллас, и придумать сложно, хотя дипломатические переговоры предполагает ее непосредственная должность. И это уже вопрос к евробюрократии, которая назначает на ключевые должности профессионально непригодных. И пока подобные политические клоуны рулят европейской политикой, ничего хорошего для Европы не светит.

Президент Евросовета Антониу Кошта — личность менее одиозная, чем Каллас, но эта кандидатура была потоплена Мерцем, который против единого переговорщика от Европы и выступил за включение в переговоры представителей пяти стран: Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, и Макроном, который продвигает лично себя.

Естественно, что такая подковерная борьба ослабляет позиции ЕС на мировой арене, именно поэтому премьер Италии Мелони потребовала назначения единого представителя Европы и потребовала поскорее принять решение. "Распри играют на руку тем, кто стремится ограничить участие Европы в решении международных вопросов, прежде всего тех, которые непосредственно затрагивают ее интересы. Как говорится, чтобы не оказаться в меню, нужно быть за столом. Однако Европе необходимо четко определить, какую позицию она намерена отстаивать", — поддерживает эту позицию французский Le Figaro.

Казалось бы, все логично — Европе нужно показать единство в своей политической позиции и активно вступить в переговорный процесс. Но это если есть позиция и европейские государства ее поддерживают, а такого не наблюдается. Европа занимает позицию шантажа, а эта политика поднимает вопрос, кто будет главным шантажистом, кто будет диктовать требования, и тут большинство крупных европейских политиков видят в этой роли себя любимого и никого другого.

"Причина, по которой Европа до сих пор не нашла человека, способного представлять всю Европу, заключается в том, что Европа не является сверхгосударством", — цитирует Politico неназванного дипломата ЕС. И это запоздалое прозрение, ведь ЕС в последнее время ведет себя именно как сверхгосударство, не имея на это никаких оснований. Остается ждать только прозрения среди европейского руководства, но это вопрос небыстрый, нужна смена политических элит. И не факт, что нынешние европейские политики так просто уйдут из власти в обмен на мир и стабильность в Европе, их кумир Зеленский ради того, чтобы остаться у власти, залил Украину кровью. Поэтому мира и разрядки в ближайшее время ожидать не приходится, строится фундамент для большой войны в Европе.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"