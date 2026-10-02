Москва2 окт Вести.На фоне заявления отдельных западных политиков о возможности мира в украинском конфликте еще до наступления зимы началась серьезная эскалация между Россией и НАТО, которая никакого мира не предполагает, зато подразумевает перенесение военных действий в Европу. И ключевую роль в этом снова играет Североатлантический альянс. Такое мнение в авторской колонке выразил председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Достаточно вспомнить, что на рубеже 2021-2022 годов Россия предупреждала НАТО об опасности продвижения альянса на восток к границам России. Эти предупреждения были демонстративно проигнорированы, что послужило одной из причин украинского конфликта. Когда он начался, то на коллективном Западе никто не скрывал радости, поскольку увидели в этом шанс сокрушить Россию, сменить ее руководство, а саму страну расчленить. Поэтому Зеленскому была дана команда ни в какие переговоры не вступать, а победить Россию на поле боя натовским оружием.

Недалекого комика прельстила слава "цезаря-завоевателя", а западный мир этому подыгрывал, устраивая ему всевозможные триумфы и осыпая его наградами. В это время НАТО накачивала Украину оружием, как бывшим советским, так и западным. Однако на Западе просчитались: оборонный потенциал России в украинском конфликте окреп, поставленных военных целей достичь не удалось. И тогда некоторые политики, в частности Трамп, заговорили о мире. Говорят они о нем и сегодня, но воз и ныне там.

И пока дальше разговоров мирный трек не движется, в Европе начинается новая эскалация по старому сценарию, который невозможно скрыть, а именно:

Наращивание войск НАТО на границах с Россией, проведение военных учений, репетирующих вторжение в нее;

Сращивание европейского и украинского ВПК, что делает европейские предприятия законными целями для России;

Милитаризация европейского общества на государственном уровне. При этом любая политическая альтернатива этому процессу преследуется;

Антироссийская истерия на государственном уровне в ведущих странах Европы. Во всех просчетах обанкротившихся европейских политиков виновной назначают Москву;

Превращение ЕС в финансовый придаток НАТО, многократное увеличение военных расходов;

Прямые требования смены руководства России, политической, экономической и культурной ее изоляции;

Прямые требования нанесения максимального ущерба России, ее гражданам и экономике.

Наученные горьким опытом в России понимают, к чему идет дело, и снова предупреждают об опасности. "Появилась информация о том, что НАТО готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда и Калининградской области. Это не выдумка, а вопрос, вызывающий серьезную обеспокоенность России. Безответственная и недальновидная европейская политическая элита играет в опасную игру", – говорится в заявлении, распространенном посольством РФ в Ирландии.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории страны. При таком сценарии высок риск вооруженного столкновения с вероятностью нанесения Россией упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса уже на ранней стадии конфликта", – предупредили в посольстве.

Данное предупреждение далеко не единственное. И что? Сначала, по информации Reuters, в НАТО объявили ситуацию серьезной, но потом это агентство меняет тон ответа.

"НАТО ответила на письмо РФ с угрозами ядерного удара в случае блокады Калининграда. НАТО – это оборонительный альянс. Ни одно из учений или мероприятий НАТО не представляет угрозы для территории РФ. Мы призываем РФ прекратить свое неспровоцированное полномасштабное вторжение на Украину. Мы настоятельно призываем РФ воздерживаться от все более безрассудного поведения по отношению к странам – членам альянса и прекратить свою безответственную ядерную риторику", – сообщило Reuters.

По сути, НАТО демонстрирует тот же игнор, что и в 2022 году, и нежелание, а, возможно, неумение и полную импотенцию в переговорном процессе, что может привести только к дальнейшей эскалации в Европе. Если "НАТО – это оборонительный альянс", как они там утверждают, то они просто обязаны начать переговоры о взаимной безопасности и гарантиях

"В данный момент и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против России", – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Вадефуль явно учился пошлому юмору у Зеленского, поскольку тут же на фоне этого заявления анонсировал скорые переговоры о мире.

Но если Европа "против России", то с кем будут вестись эти мирные переговоры?

"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", – заявил глава немецкого министерства иностранных дел.

Как это следует понимать? Что Германия, – а Вадефуль официальное лицо, а не городской сумасшедший, – будет финансировать в России кровавый государственный переворот по лекалам украинского майдана?

И мы опять вспоминаем рубеж 2013–2014 годов, когда Европа с помощью нацистских боевиков организовала вооруженный государственный переворот в Киеве для получения Украины в колониальную собственность. Поэтому в России не могут расценивать такие заявления европейских лидеров как неудачные шутки.

Никто шутить не собирается, и заявления России на этот счет весьма серьезны

А как же мир? Ведь его на коллективном Западе на каждом углу обещают. Но тут нужно быть реалистами: большинство западных политиков обещает мир не от хорошей жизни, а от страха потерпеть поражение на выборах. Они видят, что их политические противники легко поднимают рейтинг на мирной риторике, и предпочитают болтать языком на эту тему.

Вот как описывается Deutsche Welle встреча глав МИД РФ и Германии в ООН, запрошенная немецкой стороной.

"Встреча в Вашингтоне ожидаемо вызвала разную реакцию как среди политиков, так и в СМИ. Однако тех, кто считает встречу правильной, больше. Леволиберальная пресса – Süddeutsche Zeitung из Мюнхена и Die Zeit из Гамбурга – приветствует обмен мнениями. SZ увидела в них "возможное начало окончания ледникового периода" в отношениях между ФРГ и РФ, но главный плюс видит в том, что Москва продемонстрировала нежелание вести переговоры", – гласит материал.

Тут просто клиника. Упомянутая Süddeutsche Zeitung очень радуется тому, что переговоры были, но результатов не было. Так с чего радоваться? Или именно отсутствию результатов? Ну, даже беглый анализ информации об этой встрече говорит о том, что Германия оказалась не в состоянии хоть что-нибудь конкретное предложить России. Вместо этого были озвучены глобалистские хотелки, не имеющие ничего общего с реальностью.

"Когда мы встретились, я предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господин Вадефуль и сказал. Ничего нового я оттуда не извлек", – рассказал про эту встречу глава российского МИД Сергей Лавров.

"После переговоров Лавров заявил, что 20-минутная встреча прошла впустую. Это был жест явного пренебрежения… Если кошка забралась на верхушку дерева и не может спуститься, рано или поздно приезжают пожарные с автолестницей и снимают ее. Проблема внешней политики Германии, а также Фридриха Мерца и Вадефуля состоит, во-первых, в том, что пожарной команды, способной снять ФРГ с ее дерева, не существует. Во-вторых, репутационные потери Германии, претендующей на роль великой державы, были бы столь же велики, если бы при спуске ей пришлось принимать помощь со стороны. Сами заварили эту кашу. Сочувствовать здесь незачем", – пишет Junge Welt.

Если германская пресса сравнивает главу немецкого МИД Вадефуля с нашкодившим котом, то о каком реальном мире можно сегодня говорить и тем более обещать его Европе? Ведь руководство ЕС и его ведущих стран постоянно демонстрирует полную невменяемость в оценке реальной политической ситуации. Ситуация зашла слишком далеко; хорошо, если, по выражению немецких журналистов, достаточно будет просто снять обезумевшую кошку с дерева, а не гасить мировой пожар войны снова

"Момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Масштаб и, что особенно важно, скорость происходящих мировых изменений беспрецедентны", – заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя письмо МИД России про защиту Калининградской области, российский лидер подчеркнул, что в письме не сказано про ядерное оружие, а сказано про применение всех средств. "Мы никого не пугаем… это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать", – пояснил свою позицию Владимир Путин.

При этом президент РФ дал четкий сигнал европейцам, кто именно провоцирует военную эскалацию. "Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран", – сказал Владимир Путин.

Вот этому "некоторому действующему политическому руководству" ведущих европейских держав стоит задуматься над своей позицией и понять, как она опасна для остального мира, или уступить место более адекватным политикам

Виктор Медведчук, председатель Совета международного движения "Другая Украина"