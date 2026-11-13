Politico: сторонники Каллас оказались в самом одиноком лагере Евросоюза Politico: Евросоюз раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах

Москва13 ноя Вести.Европейский союз (ЕС) разделился как минимум на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять блок на переговорах по Украине. При этом сторонники главы европейской дипломатии Каи Каллас оказались в самом малочисленном лагере, пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Несмотря на единство в вопросе о необходимости участия ЕС в переговорах, страны блока не могут договориться о том, кому поручить представлять европейские интересы.

Европейский союз един в понимании того, что ему необходимо участвовать в обсуждениях как главному спонсору Украины, однако нет согласия относительно того, кто именно должен представлять ЕС… блок разделился как минимум на три лагеря говорится в статье

Первый лагерь поддерживает кандидатуру председателя Европейского совета Антониу Кошты. Его сторонники считают, что занимаемая им должность делает его наиболее естественным представителем Евросоюза на переговорах.

Второй лагерь составляют Франция и Германия. Обе страны не хотят уступать Брюсселю свои места за столом переговоров.

Самым малочисленным оказался лагерь сторонников Каи Каллас. Глава европейской дипломатии могла бы стать очевидным выбором для представительства ЕС, однако ее жесткая позиция в отношении России "может отпугнуть" Кремль и "стать обузой", отмечает издание.

В пятницу в Дублине Европа планирует обсудить кандидатуру своего представителя на переговорах. Европейцы присоединятся к следующей встрече в рамках украинского урегулирования, сообщил накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Американские эмиссары в четверг встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего вылетели в Дублин, где провели встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.