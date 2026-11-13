Politico: Антониу Кошта стал наиболее приемлемым кандидатом для ЕС

СМИ назвали наиболее приемлемого кандидата для ЕС на переговорах Politico: Антониу Кошта стал наиболее приемлемым кандидатом для ЕС

Москва13 ноя Вести.Португальский политик Антониу Кошта становится наиболее приемлемым кандидатом среди столиц стран Евросоюза для представления интересов блока на международных переговорах. Его кандидатуру поддерживают несколько европейских лидеров, пишет Politico.

Институциональная должность председателя Европейского совета дает Коште мандат на представление интересов лидеров ЕС на мировой арене. Кроме того, его положение и опыт бывшего премьер-министра Португалии обеспечивают ему определенный нейтралитет, рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

Когда речь заходит о представлении интересов Европы, есть один человек, который уже имеет это в своих должностных обязанностях. Кошта становится наиболее приемлемым кандидатом среди столиц стран ЕС говорится в статье

Одним из первых кандидатуру Кошты поддержал эстонский премьер-министр Кристен Михал. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что не возражает против действий Кошты. Его кандидатуру поддержали и лидеры Люксембурга и Польши. Сам Кошта дал понять, что на международном уровне Евросоюз представлен своими институтами, в том числе Европейским советом, который он возглавляет.

Больше разногласий вызывает кандидатура главы европейской дипломатии Кайи Каллас. Один из европейских дипломатов с иронией отреагировал на возможность представительства Каллас на переговорах, назвав ее, вероятно, худшим кандидатом из возможных.

Лидеры стран ЕС собрались в Дублине на саммит Европейского политического сообщества. Среди вопросов для обсуждения – европейская безопасность, поддержка Украины и потенциал в сфере искусственного интеллекта. Одной из тем встречи станет выбор представителя Европы на переговорах по Украине.