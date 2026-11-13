Москва13 нояВести.Курс, который проводит глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, лишает смысла серьезный диалог Европы с Россией, пишет американский журнал Responsible Statecraft (RS).
По оценке издания, дипломатическая стратегия Евросоюза под руководством Каллас нежизнеспособна: в ней доминирует крайне враждебное отношение к Москве, и это не отвечает сложившейся на континенте обстановке.
В Responsible Statecraft отметили, что Брюссель изначально выдвигает Москве бессмысленные требования — сначала прекращение огня в зоне конфликта на Украине, и только потом обсуждение вопросов безопасности.
При этом гарантии, что ЕС выполнит обещания, отсутствуют, "учитывая крайне враждебную риторику в отношении России", говорится в материале.
Эта позиция либо совершенно глупа, либо совершенно неискренна… С какой стати Москва должна доверять европейцам в вопросе серьезных переговоров по этому поводу в будущем?отметили обозреватели RS
12 ноября Каллас в очередной раз высказалась о прекращении огня на Украине до переговоров о новой архитектуре безопасности в Европе.
Кроме того, глава евродипломатии дала понять, что видит себя в составе возможной делегации ЕС на следующих потенциальных переговорах по украинскому урегулированию.