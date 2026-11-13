"С какой стати доверять?": на Западе признали подход Каллас к РФ бессмысленным RS: предложенная Каллас евродипломатия не работает в отношении России

Москва13 ноя Вести.Курс, который проводит глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, лишает смысла серьезный диалог Европы с Россией, пишет американский журнал Responsible Statecraft (RS).

По оценке издания, дипломатическая стратегия Евросоюза под руководством Каллас нежизнеспособна: в ней доминирует крайне враждебное отношение к Москве, и это не отвечает сложившейся на континенте обстановке.

В Responsible Statecraft отметили, что Брюссель изначально выдвигает Москве бессмысленные требования — сначала прекращение огня в зоне конфликта на Украине, и только потом обсуждение вопросов безопасности.

При этом гарантии, что ЕС выполнит обещания, отсутствуют, "учитывая крайне враждебную риторику в отношении России", говорится в материале.

Эта позиция либо совершенно глупа, либо совершенно неискренна… С какой стати Москва должна доверять европейцам в вопросе серьезных переговоров по этому поводу в будущем? отметили обозреватели RS

12 ноября Каллас в очередной раз высказалась о прекращении огня на Украине до переговоров о новой архитектуре безопасности в Европе.

Кроме того, глава евродипломатии дала понять, что видит себя в составе возможной делегации ЕС на следующих потенциальных переговорах по украинскому урегулированию.