Москва23 октВести.Евросоюз не хочет "мешать" усилиям президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию или "конкурировать" с ними, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
В интервью порталу Rapporteur Коште задали вопрос о возможности включения европейского представителя в переговорный процесс.
В зависимости от формата переговоров мы можем задействовать специального посланника, а также использовать дипломатические или политические каналы связисообщил он
Ранее издание Politico написало, что Евросоюз приступил к поиску переговорщика, который сможет вести диалог об урегулировании непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.
Хорватский портал Advance отметил завершение в ЕС политического табу на контакты с Россией.