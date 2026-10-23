Кошта: ЕС не намерен конкурировать с мирными инициативами Трампа по Украине

Кошта заявил о нежелании Евросоюза мешать мирным инициативам Трампа по Украине Кошта: ЕС не намерен конкурировать с мирными инициативами Трампа по Украине

Москва23 окт Вести.Евросоюз не хочет "мешать" усилиям президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию или "конкурировать" с ними, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

В интервью порталу Rapporteur Коште задали вопрос о возможности включения европейского представителя в переговорный процесс.

В зависимости от формата переговоров мы можем задействовать специального посланника, а также использовать дипломатические или политические каналы связи сообщил он

Ранее издание Politico написало, что Евросоюз приступил к поиску переговорщика, который сможет вести диалог об урегулировании непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хорватский портал Advance отметил завершение в ЕС политического табу на контакты с Россией.