Advance: запрет на диалог с Россией в ЕС подходит к концу

В Евросоюзе завершается период политического табу на контакты с Россией Advance: запрет на диалог с Россией в ЕС подходит к концу

Москва23 окт Вести.Возобновление прямого экономического сотрудничества между Россией и Словакией говорит о том, что контакты с Москвой перестают быть "политическим табу" в Европейском союзе. Такое мнение выразил хорватский портал Advance.

В публикации отмечается, что причиной этому стало стремление США наладить деловые отношения с российской стороной.

Период, когда любой разговор с Москвой автоматически означал нарушение политических табу, постепенно подходит к концу утверждает Advance

В материале подчеркивается, что Европа всегда стремилась следовать за Америкой, поэтому даже самые ярые критики России вполне могут вести с ней тайные переговоры.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал заседание словацко-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 25 ноября.

Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество европейских стран и России неминуемо возобновится.