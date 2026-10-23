Москва23 октВести.Возобновление прямого экономического сотрудничества между Россией и Словакией говорит о том, что контакты с Москвой перестают быть "политическим табу" в Европейском союзе. Такое мнение выразил хорватский портал Advance.
В публикации отмечается, что причиной этому стало стремление США наладить деловые отношения с российской стороной.
Период, когда любой разговор с Москвой автоматически означал нарушение политических табу, постепенно подходит к концуутверждает Advance
В материале подчеркивается, что Европа всегда стремилась следовать за Америкой, поэтому даже самые ярые критики России вполне могут вести с ней тайные переговоры.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал заседание словацко-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 25 ноября.
Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество европейских стран и России неминуемо возобновится.