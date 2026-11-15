В Словакии положительно оценили возобновление работы межправкомиссии с Россией Гашпар: приветствуем возобновление работы словацко-российской межправкомиссии

Москва15 ноя Вести.Возобновление работы словацко-российской межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству является положительным развитием событий, которое отвечает интересам Братиславы, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью РИА Новости.

Возобновление деятельности словацко-российской межправительственной комиссии считаю позитивным шагом. Словакия должна сохранять открытые каналы связи и отстаивать свои национально-государственные интересы приводит РИА Новости слова Гашпара

В Москве 26 октября впервые за последние пять лет прошло заседание российско-словацкой межправкомиссии. Словацкую делегацию возглавлял глава МИД Юрай Бланар. Словацкая оппозиция раскритиковала правительство, обвинила членов правительства в госизмене и потребовала отставки Бланара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая критикам контактов своего правительства с Россией, заявил, что отказ от российских энергоресурсов серьезно навредит Европе.