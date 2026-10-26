В Словакии ответили на критику ЕС обмена военными атташе с Россией Гашпар: Словакия противостоит критике ЕС об обмене военными атташе с РФ

Москва26 окт Вести.Представители Европейского союза (ЕС) осуждают обмен военными атташе между Словакией и Россией, тем не менее Братислава считает этот шаг важным для сохранения дипломатических контактов между сторонами.

Об этом агентству ТАСС рассказал вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар.

Что касается реакции других государств-членов ЕС, то в этой связи уже прозвучала критика. Возобновление военных контактов вызвало обеспокоенность у части словацкой оппозиции и некоторых зарубежных наблюдателей, прежде всего в контексте рисков для безопасности и доверия между союзниками. Однако правительство Словакии защищает этот шаг, рассматривая его как часть дипломатических контактов и обмена информацией рассказал собеседник агентства

Он также подчеркнул, что существуют и другие страны Евросоюза, которые сохранили прежний уровень присутствия военных атташе и продолжают аккредитовать их в РФ.

С точки зрения Словакии, важно, чтобы дипломатические контакты способствовали стабильности, осуществлялись прозрачно и соответствовали международным обязательствам страны. Поддержание диалога с Россией и сотрудничество с европейскими и трансатлантическими партнерами не обязательно должны исключать друг друга добавил Гашпар

До этого он также рассказал, что российско-словацкая межправительственная комиссия по экономическому, научному и техническому сотрудничеству проведет заседание в Москве 26 октября 2026 года.

Ранее премьер-министр Словаки Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет способствовать продолжению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страна ведет сбалансированную внешнюю политику и сохраняет нейтралитет.