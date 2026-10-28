Фицо: остановка поставок нефти и газа из РФ в Европу приведет к кризису

Фицо заявил, что отказ от российских энергоресурсов навредит Европе Фицо: остановка поставок нефти и газа из РФ в Европу приведет к кризису

Москва28 окт Вести.Отвечая критикам контактов своего правительства с Россией, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ от российских энергоресурсов серьезно навредит Европе.

26 октября в Москве прошло заседание российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству - впервые почти за пять лет. Словацкую делегацию возглавлял глава МИД Юрай Бланар. Словацкая оппозиция раскритиковала кабинет министров. Представителей правительства обвинили в госизмене, а от главы МИД Бланара потребовали отставки.

Какой же госизменой является то, что правительство борется за национальные интересы в области энергетики и убеждено, что остановка поставок нефти и газа из России в Европу нам всем серьезно навредит и приведет к новым кризисным ситуациям и росту цен? сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook (запрещен в РФ)

По его словам, Бланар проинформировал его об итогах заседания российско-словацкой межправкомиссии. Фицо подчеркнул, что Словакия по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с Россией во всех сферах, не затронутых санкциями.