Фицо: Словакия сохранит суверенитет, чтобы не быть в стаде, идущем на убой

Фицо: Словакия не хочет быть частью стада, идущего на бойню Фицо: Словакия сохранит суверенитет, чтобы не быть в стаде, идущем на убой

Москва12 окт Вести.Братислава продолжит проводить независимую внешнюю политику, чтобы не быть "частью стада, которое идет на убой". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Мы продолжим политику, которую я называю суверенной словацкой внешней политикой​​​. Я не хочу быть частью послушного стада, которое идет на бойню. Словакия в рамках независимости будет предпринимать шаги, которые, возможно, для кого-то являются невообразимыми сказал Фицо в ходе заявления для прессы, которое транслировал словацкий телеканал ТА3

Как отметил премьер, суверенитет Словакии хорошо подтверждает тот факт, что республика подала иск против решения Еврокомиссии, связанного с запретом на импорт российского газа. Фицо также добавил, что Братислава продолжит проводить внешнюю политику, которая ориентирована на все четыре стороны света.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что республика собирается получить от Еврокомиссии переходный период, чтобы стране продолжили поставлять российский газ.