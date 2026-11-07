Фицо: Словакия может обратиться в суд ЕС в случае запрета на нефть из РФ

Фицо: Словакия может оспорить в суде ЕС запрет на нефть из России Фицо: Словакия может обратиться в суд ЕС в случае запрета на нефть из РФ

Москва7 ноя Вести.Словакия готова оспорить в суде Евросоюза (ЕС) возможные требования Еврокомиссии (ЕК) по отказу от нефти из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

Словакия уже подала иск против ЕК из-за программы REPowerEU, которая предполагает прекращение поставок газа из России.

Если примут решение, что нужно прекратить окончательно и поставки нефти [из России], то мы, по всей видимости, оспорим и это решение в соответствующем суде приводит РИА Новости слова Фицо

Замминистра экономики Словакии Владимир Шимоняк отметил, что республика намерена покупать у России природный газ до тех пор, пока для этого существует юридическая возможность. При этом страна не откажется и от закупок ядерного топлива из России.