Словакия выступает против запретов ЕС на импорт российского газа

Словакия пытается оспорить запрет ЕК на импорт газа из РФ Словакия выступает против запретов ЕС на импорт российского газа

Москва26 окт Вести.Словакия подала иск в Суд Европейского союза, стремясь оспорить регламент ЕС, который вводит поэтапный запрет на импорт российского газа, заявил в интервью ТАСС вице-спикер Национального парламента Словакии Тибор Гашпар.

12 октября 2026 года премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия подала иск против решения Европейской комиссии, касающегося запрета на импорт российского газа. Этот шаг является продолжением усилий правительства по защите энергетических интересов Словакии правовыми средствами отметил он

Руководство республики подчеркивает, что доступность энергоресурсов напрямую влияет на уровень жизни граждан и конкурентоспособность промышленности (на долю которой приходится около 28% ВВП Словакии). Быстрый переход на альтернативные маршруты повлечет за собой масштабные расходы на модернизацию инфраструктуры и транзит.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Москва рассматривает возможности для наращивания сотрудничества с Братиславой в электроэнергетической отрасли.