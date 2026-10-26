Фальков: Россия видит перспективы кооперации со Словакией в области энергетики

Минобрнауки: РФ видит перспективы кооперации со Словакией в сфере энергетики Фальков: Россия видит перспективы кооперации со Словакией в области энергетики

Москва26 окт Вести.Москва рассматривает возможности для наращивания сотрудничества с Братиславой в электроэнергетической отрасли. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков, чьи слова передает РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал в рамках пленарного заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По оценке руководителя ведомства, российские компании обладают нужными компетенциями в контексте модернизации инфраструктуры и расширении энергетического снабжения.

Видим возможности и для расширения кооперации в электроэнергетике. заявил Фальков

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия к 2027 году планирует полностью закрывать собственные потребности в электроэнергии и начать поставлять ее за рубеж.