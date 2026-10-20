Фицо: Словакия с 2027 года сможет экспортировать до 500 мегаватт электроэнергии

Словакия рассчитывает увеличить экспорт электричества с 2027 года Фицо: Словакия с 2027 года сможет экспортировать до 500 мегаватт электроэнергии

Москва20 окт Вести.Словакия к 2027 году планирует полностью закрывать собственные потребности в электроэнергии и начать поставлять ее за рубеж, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, комментируя запуск четвертого энергоблока АЭС "Моховце".

Фицо, которого цитирует местное информагентство TASR, напомнил, что несмотря на небольшую территорию и относительно небольшое число жителей, "Словакия становится крупной энергетической державой".

Речь идет о 400 - 500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок уточнил глава правительства

В настоящее время в стране действуют две атомные станции — "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны. Оба объекта были спроектированы при участии советских и российских специалистов.

Четвертый энергоблок АЭС "Моховце" подключили к сети 15 октября. Сейчас он задействован на 19% мощности, сообщил глава компании Slovenské elektrárne Бранислав Стрычек.

По его словам, после выхода на полную мощность четвертый энергоблок будет давать примерно 13% от всего производства электроэнергии в стране.

Ранее стало известно, что Россия на 28% нарастила объем поставок электроэнергии в Казахстан.