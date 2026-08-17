Фицо заявил, что Словакия будет лидировать по доле АЭС в выработке электричества

Фицо: Словакия станет страной с самой высокой долей атомной энергии Фицо заявил, что Словакия будет лидировать по доле АЭС в выработке электричества

Москва17 авг Вести.Две словацкие атомные электростанции к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемой в стране электроэнергии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Шесть блоков (два - на АЭС "Богунице" и четыре - на АЭС "Моховце" - прим. ред.) к 31 декабря 2026 года, когда мы ожидаем уже выход на полную мощность четвертого блока на АЭС "Моховце", будут производить 75% всей электроэнергии, которая потребляется в Словакии. Мы - страна с самой большой долей электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанция написал он в соцсети Facebook (запрещен в РФ)

Фицо указал, что после достижения четвертым блоком АЭС "Моховце" проектной мощности словацкая сторона будет располагать экспортным потенциалом в объеме порядка 500 МВт·ч электроэнергии.

На данный момент в Словакии функционируют две АЭС - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов​​​. В первых числах июля компания Slovenské elektrárne отчиталась о том, что на четвертом блоке "Моховце" завершена загрузка ядерного топлива.

Первые два блока станции "Моховце" заработали в конце 90-х. Возведение третьего и четвертого блоков также началось в 1987-м, но вскоре застопорилось из-за нехватки финансирования - работы возобновили лишь в 2008 году. Третий блок был подключен к сети в 2023 году.