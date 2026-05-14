Москва14 мая Вести.Словакия не поддастся давлению со стороны Европейского союза (ЕС) и будет проводить самостоятельную внешнюю политику. Об этом сообщил вице-спикер Национального совета страны Тибор Гашпар.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжит высказывать свои критические взгляды, когда Брюссель будет принимать решения, которые идут против словацких интересов.

В некоторые моменты мы сближались с позициями, которые занимала Венгрия и конкретно премьер-министр [Виктор] Орбан. И в целом мы продолжим проводить эту независимую словацкую внешнюю политику рассказал Гашпар

Он добавил, что Братислава хотела бы оживить сотрудничество в рамках страна Вышеградской четверки – Словакии, Польши, Чехии и Венгрии. Гашпар также отметил, что нужно быть готовыми к сотрудничеству России и Словакии.