Москва14 маяВести.Словакия не поддастся давлению со стороны Европейского союза (ЕС) и будет проводить самостоятельную внешнюю политику. Об этом сообщил вице-спикер Национального совета страны Тибор Гашпар.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжит высказывать свои критические взгляды, когда Брюссель будет принимать решения, которые идут против словацких интересов.
В некоторые моменты мы сближались с позициями, которые занимала Венгрия и конкретно премьер-министр [Виктор] Орбан. И в целом мы продолжим проводить эту независимую словацкую внешнюю политикурассказал Гашпар
Он добавил, что Братислава хотела бы оживить сотрудничество в рамках страна Вышеградской четверки – Словакии, Польши, Чехии и Венгрии. Гашпар также отметил, что нужно быть готовыми к сотрудничеству России и Словакии.