Лихачев: Росатом рассчитывает построить четыре энергоблока в 2027 году

В Росатоме рассказали о планах по строительству энергоблоков Лихачев: Росатом рассчитывает построить четыре энергоблока в 2027 году

Москва21 окт Вести.Росатом рассчитывает на начало строительства не менее четырех энергоблоков в 2027 году. Об этом журналистам сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он добавил, что Росатом рассчитывает на продолжение строительства серийных блоков российского производства в Китае.

В течение следующего года из этих 28 сооружаемых (Росатомом за рубежом энергоблоков – прим. ред.) четыре перейдут в разряд эксплуатируемых сказал Лихачев

Глава Росатома отметил, что VII энергоблок АЭС "Таньвань" уже подключен к сети. Пуски VIII энергоблока и III энергоблока АЭС "Сюйдапу" не заставят себя долго ждать, добавил он.

Ранее Лихачев заявил, что физический пуск реактора первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции планируется на вторую половину декабря.